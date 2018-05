Nieuwe kade Scheveningseveer gereed

Samen met bewoners en ondernemers hebben stadsdeeldirecteur Marc Prins van stadsdeel Centrum en voorzitter Robert van Moorsel van de Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark donderdag de nieuwe kade van het Scheveningseveer onthuld.

Het afgelopen half jaar is gewerkt aan het vervangen van de kademuur waardoor de doorstroming van het water is verbeterd. De opstapplek voor de rondvaartorganisaties is vergroot en er is voor pleziervaart een aanlegplaats voor kort aanmeren gebouwd.

Ook het trafohuisje op het Scheveningseveer kreeg een nieuwe uitstraling. Het idee van een ondernemer om het huisje te bestickeren met historische foto’s is door de gemeente opgepakt en uitgevoerd.

Veilige kademuren

Net als veel andere steden heeft Den Haag veel bruggen en kademuren. Veel daarvan hebben een houten fundering die op veel plekken is beschadigd door een bacterie. Het is daarom nodig om deze kademuren tijdig te vervangen. Het gaat in totaal om ongeveer 24 kilometer kademuren.

Foto: Emmy de Graaf