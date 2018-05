Nieuwe rechters in ‘minder-Marokkanen-zaak’ Geert Wilders

PVV-leider Geert Wilders heeft gelijk gekregen in het wrakingsverzoek in zijn zaak om de ‘minder Marokanen-uitspraak’. Dat heeft de wrakingskamer vrijdag bepaald. Drie andere rechters moeten nu met de zaak aan de slag. Daardoor loopt de rechtszaak vertraging op.

Wilders had verzocht om uitstel, omdat hij nader onderzoek wil doen om zich naar behoren tegen de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) te kunnen verweren. Volgens het hof was tijdens de inhoudelijke behandeling genoeg ruimte voor de verzoeken van Wilders en zijn advocaat en is er geen noodzaak voor nader onderzoek. Na dat besluit heeft Wilders het gerechtshof gewraakt.

Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep. De PVV-voorman liet in maart 2014 zijn aanhangers op televisie roepen dat ze ‘minder Marokkanen’ wilden.

Foto: still youtube