Bewoners, ondernemers en burgemeester in gesprek over steekpartij Malek F.

Ruim drie ton voor culturele projecten

Meer in

De gemeente Den Haag stelt ruim 323.000 euro beschikbaar voor 29 culturele projecten in de tweede helft van dit jaar.

Met de subsidieregeling Culturele Projecten verstrekt de gemeente twee keer per jaar subsidie aan professionele en kunstzinnige activiteiten. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projectaanvragen op de artistiek inhoudelijke kwaliteit, het publieksbereik en of het project de veelzijdigheid van cultuur in Den Haag versterkt.

Onder de toegekende aanvragen zitten evenementen als Schollenpop (20.000 euro), Cutting Edge Festival (15.000 euro), Mondriaan Jazz (15.000 euro), Summertime Festival (12.500 euro), Zeeheldenfestival (10.000 euro) en het Embassy Festival (5.000 euro).

Foto: Karin Spanjersberg