Slecht geïnformeerde burgemeester Krikke voortaan beter op de hoogte van gevaarlijke mensen

Burgemeester Pauline Krikke wordt voortaan na ieder ernstig incident actief geïnformeerd over gevaarlijke mensen. Daarvoor is zij straks niet meer alleen afhankelijk van computersystemen. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad heeft een voorstel van het CDA daarvoor donderdagavond aangenomen. De motie van wantrouwen die de PVV indiende is niet aangenomen.

Het besluit is naar aanleiding van de steekpartij op 5 mei waarbij een verwarde Syriër op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag drie mensen neerstak. In de nasleep van die zaak bleek dat de topmensen van politie en het Openbaar Ministerie (OM) en de burgemeester niet actief waren geïnformeerd over een anoniem briefje met informatie over de verdachte Malek F.. Die was in maart al binnengekomen bij de politie.

De burgemeester verklaarde donderdagavond dat zij hiervan zelf pas op 7 mei op de hoogte was gebracht. Maar de gemeenteraad vindt dat de burgemeester altijd op de hoogte moet zijn van dit soort serieuze situaties. Krikke erkende dat de communicatie beter had gekund. “Ik trek mij aan dat mijn woorden een verkeerd licht op de zaak hebben geworpen”, sprak de burgemeester.

Begeleiding van uitbehandelde mensen

De burgemeester verklaarde ook dat er een groot gat is in de behandeling van verwarde mensen. Die kunnen na behandeling in een instelling zo maar naar huis worden gestuurd, zonder dat ze dan verder worden begeleid. Dat moet anders, vindt zij. “Er moet een zwaardere bemoeizorg komen voor mensen die zijn uitbehandeld.” Er moet een proef komen waarbij vijftig mensen met hoog risicovol en verward gedrag in de gaten worden gehouden.

Foto: Roel Rozenburg