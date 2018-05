WINACTIE: Vrijkaarten voor A Night Out, unieke muziekexpeditie op Scheveningen

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor A Night Out, een nieuw uniek evenement op zaterdag 2 juni. Wil jij met een vriend of vriendin gratis meedoen aan deze eerste muziekexpeditie op Scheveningen? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Lekker struinen door de badplaats langs bijzondere locaties en unieke concerten met de zonsondergang als decor, wie wil dat nou niet? De muziekexpeditie neemt je mee langs de parels van Scheveningen en laat je proeven waarom het leven zo fantastisch is aan de kust en wat voor muzikaal talent Den Haag en Scheveningen te bieden hebben.

De eerste editie van A Night Out is op zaterdag 2 juni. De muziekexpeditie begint in het Kurhaus voor de ontvangst met een welkomstdrankje. Daarna worden de deelnemers in groepen meegenomen naar bijzondere locaties met optredens. Welke locaties en muzikale talenten dat zijn, blijft geheim tot op de avond zelf. A Night Out sluit af met een spetterend eindfeest.

Vrijkaarten

Wil jij twee vrijkaarten winnen voor de eerste muziekexpeditie op Scheveningen? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk belt elke ochtend tussen 07.00 en 10.00 live op Den Haag FM met een van de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartjes kopen? Klik hier.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op zaterdag 2 juni met een vriend of vriendin meedoen aan A Night Out, de eerste muziekexpeditie op Scheveningen?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen