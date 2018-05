Courtney Barnett en Sniester-Special in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Courtney Barnett en Sniester-Special (foto).

In het eerste uur hoor je zondagavond de reguliere nieuwe releases met deze week onder meer: Courtney Barnett, David Benjamin, Clean Bandit, Selah Sue, Pharrell met Camila Cabello, Anderson .Paak en de terugkeer van de oervaders van de hiphop; The Last Poets.

Het tweede uur is geheel gewijd aan Sniester dat komend weekend in de Haagse binnenstad plaatsvindt met nieuwe muziek van festivalacts als Nana Adjoa, Awkward I, La Jungle, Luwten, Pert Near Sandstone, The Grey Pants (met Henk Koorn van Hallo Venray), G.O.D, Rectal Smegma, Melle de Boer en Jack and the Weatherman.

De Nieuwe Van Nierop is deze zondagavond tussen 21.00 tot 23.00 uur te horen op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is de Sniester-special hier terug te beluisteren (link).