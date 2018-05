WINACTIE: Vrijkaarten voor Kamasi Washington in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Kamasi Washington in het Paard op dinsdag 29 mei.

Kamasi Washington is als componist, bandleider en producer ondertussen niet meer weg te denken uit de jazz. De muziek van Washington staat niet alleen bekend om jazzinvloeden, maar ook soul, R&B en funk komen terug in zijn muziek. In 2015 verscheen zijn album ‘The Epic’, een plaat die vol enthousiasme ontvangen werd door zowel pers als publiek. Naast het uitbrengen van zijn eigen muziek is hij ook veelgevraagd bij andere artiesten. Zo werkte hij bijvoorbeeld samen met Kendrick Lamar, John Legend, Run the Jewels en Ibeyi.

Wil jij gratis naar Kamasi Washington in het Paard op dinsdag 29 mei? Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op dinsdag 29 mei naar Kamasi Washington in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen