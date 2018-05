Anat Ratzabi: “Als kunstenaar wil je niet aan geld denken, maar je moet wel”

De Haagse kunstenares Anat Ratzabi maakt bronsbeelden, maar is ook bekend van haar kunstwerken van chocola.

Ratzabi was vrijdag te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. “Tegenwoordig maak ik ook installaties, videoart en monumenten.” Zo is Ratzabi onder meer verantwoordelijk voor het nieuwe herdenkingsmonument op het Rabbijn Maarsenplein ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse Hagenaars.

Om zakelijk te kunnen slagen moet een goede kunstenaar moet ook een goede ondernemer zijn. Dat geldt ook voor Anat Ratzabi. “Als kunstenaar wil je alleen kunst maken en wil je niet aan geld denken, maar je moet wel. Je moet behoorlijk veel doen om het evenwicht te vinden. Ik heb een bedrijf opgericht dat kunst van chocola maakt. Dat verkoopt goed. Daarmee kan ik mijn kunstwerken van brons financieren.”

