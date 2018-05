“Den Haag moet een eigen basketbalteam in de Eredivisie krijgen”

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Afgelopen editie was onder meer Erik Duin van de Stichting Den Haag Basketbal te gast.

“De stichting heeft tot doel om alles wat in de regio gebeurt op het gebied van basketbal samen te brengen”, vertelde Erik Duin. “Er zijn veel verenigingen die prachtige dingen doen, maar als je het samen brengt kan je nog veel meer bereiken. Dan is het bijvoorbeeld voor sponsoren ook veel interessanter om in te stappen.”

Als het aan Erik ligt gaat Den Haag zo snel mogelijk met een eigen basketbalteam meedoen aan de Eredivisie. “Er is talent zat in Den Haag. Als je nu topbasketbal wilt spelen, moet je de regio uit. Er is is hier geen Eredivisieclub. Wij willen dat veranderen. We hebben de Sportcampus in het Zuiderpark en daar moet gewoon basketbal komen op het hoogste niveau.”

De Goede Zaak

