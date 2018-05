Grote verslagenheid na dood leerling (15) Segbroek College

Op het Segbroek College is met grote verslagenheid gereageerd op de plotselinge dood van een vijftienjarige leerling afgelopen zaterdag. Hij zat in 3 Havo. Over de toedracht van de dood van de jongen zijn veel vragen, zo meldt Omroep West.

De familie schrijft in de rouwkaart, die de school op de eigen website heeft gepubliceerd, dat de jongen zou zijn overleden door een “onnozele challenge”. Bij een challenge dagen jongeren elkaar uit tot extreme, gevaarlijke spelletjes.

Maandag werd tijdens een drukbezochte bijeenkomst op de school stilgestaan bij zijn dood. “Het verdriet onder ouders en leerlingen is groot”, zegt rector Hans Timmermans. Hij spreekt van een noodlottig ongeval. “Voor leerlingen is maandag en dinsdag professionele hulp aanwezig. Dinsdag zullen wij aandacht besteden aan zijn overlijden. Het derde lesuur vervalt dan.”

Geen aanwijzingen

De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de jongen meedeed aan een challenge, maar dat dit ook niet kan worden uitgesloten. De ouders van de leerling hebben nog geen gelegenheid gehad om te reageren.