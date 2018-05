Lock Me Up, Free A Girl levert half miljoen euro op

Man overleden na schietpartij in Mijtensstraat

Na een schietpartij in de Mijtensstraat is een 56-jarige Hagenaar overleden in het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden, een 52-jarige man en een 47-jarige vrouw uit Den Haag.

De politie kreeg zondagavond rond 20.50 uur een melding dat er was geschoten aan de rand van de Schilderswijk. In de woning in de Mijtensstraat werd de man zwaar gewond gevonden. Hij werd meteen naar een ziekenhuis gebracht, waar de man later overleed.

De twee opgepakte Hagenaars worden verdacht van mogelijke betrokkenheid. De politie doet uitgebreid sporenonderzoek in de woning. Ook zal er buurtonderzoek worden gedaan om te achterhalen wat er in het huis is gebeurd.