Partij voor de Dieren beloont surfschool The Shore met oorkonde

De Partij voor de Dieren heeft maandag een ‘oorkonde van mededogen’ uitgereikt aan surfschool The Shore op Scheveningen. Het bedrijf onderscheidt zich volgens de partij met talloze initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

“The Shore streeft ernaar een duurzame onderneming te zijn”, zegt fractievoorzitter Christine Teunissen. “Het bedrijf is bijna zelfvoorzienend qua energieverbruik. Op het dak liggen zonnepanelen en zonneboilers, voor duurzame stroom en warmte. De keuken serveert alleen biologische en lokale producten. Op de festivals die ze organiseren worden geen wegwerpglazen gebruikt, maar hardplastic statiegeldcups die acht jaar meegaan. In de surfshop is de zonnebrandcrème ecologisch, zijn de stoelen tweedehands en zijn de poncho’s gemaakt van gevonden handdoeken.”

Daarnaast voorkomt The Shore zwerfvuil op het strand. Voor het inleveren van een volle ‘jut-tas’ (een zak verzameld strandafval) werden klanten afgelopen zomer beloond met een gratis kop koffie, een ijsje of korting op hun surfles. Rokers krijgen een draagbare asbak om te voorkomen dat sigaretten, die elk wel acht liter zeewater kunnen vergiftigen, op het strand belanden.

Buitengewoon gevoel van verantwoordelijkheid

Christine Teunissen is er trots op dat “deze duurzame koploper” juist op Scheveningen is gevestigd. “The Shore is een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers, binnen Den Haag en daarbuiten. Het bedrijf laat met een vracht initiatieven zien dat ieder onderdeel van de productieketen verduurzaamd kan worden. The Shore heeft een buitengewoon gevoel van verantwoordelijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen getoond in het verduurzamen van de organisatie en heeft daarmee zijn oorkonde dik verdiend.”

Foto: Isabel Elena Tirado