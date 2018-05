“Pulchri Studio aan het Lange Voorhout werkt hard aan de verduurzaming van het pand”

“Pulchri Studio aan het Lange Voorhout werkt hard aan de verduurzaming van het pand.” Dat zei voorzitter Frans de Leef in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. “We isoleren het pand, met ledlampen zijn we bezig, de verwarming is een graadje lager gezet en onze tuin is milieuvriendelijk.”

Pulchri Studio is in 1847 opgericht als een beroepsvereniging van kunstenaars. Sinds 1898 is Pulchri gevestigd in het monumentale pand aan het Lange Voorhout. In de sociëteit zijn jaarlijks zo’n zestig verschillende exposities te zien. Bijna alle kunstwerken zijn te koop. De naam Pulchri komt uit het Latijn en betekent ‘uit liefde voor het schone’. Kunstenaars die lid willen worden, moeten eerst zeven van hun eigen kunstwerken ter beoordeling laten zien aan een ballotagecommissie. Op dit moment zijn er zo’n 455 kunstenaars lid en heeft de vereniging bijna 600 kunstlievende leden.

De sociëteit is voor iedereen gratis toegankelijk tussen 11.00 en 17.00 uur. Daarna mogen alleen leden nog naar binnen. “Mensen kunnen kunst komen kijken, maar het liefst heb ik dat ze kunst kopen want daar gaat het om bij ons”, aldus Frans de Leef.

