Familie en buurtbewoners herdenken overleden vijftienjarige scholier Clay

Enkele tientallen buurtbewoners van de Strausslaan maandagavond witte ballonnen opgelaten ter nagedachtenis aan de overleden vijftienjarige Clay Haimé. Ze deden dit samen met de familie van de leerling van het Segbroek College, die zaterdag plotseling overleed.

In een rouwbericht op Facebook schrijft de familie van Clay dat hij zou zijn overleden na het uitvoeren “een onnozele challenge”. Het gaat om de zogenoemde Choking Game. Op internet zijn allerlei filmpjes te vinden van jongeren die hieraan meedoen. Het is de bedoeling dat je jezelf verstikt en op het allerlaatste moment weer zorgt dat je kunt ademen. Als het goed gaat zou je er high van worden. Maar op internet staan voorbeelden te over van gevallen waar het misging, en dan is de kans groot dat je sterft.

De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Clay aan een challenge meedeed. Maar volledig uitgesloten wordt het volgens de politie niet.