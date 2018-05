Freddy Moreira en DJ Dyna op Tintelfris Festival

Freddy Moreira en DJ Dyna zijn de eerste bevestigde namen voor het Tintelfris Festival. Het evenement verhuist dit jaar van het Zuiderpark naar één van de parkeerplaatsen bij het Cars Jeans Stadion in Ypenburg.

Het jongerenfestival is op zondag 8 juli. De rest van de programmering wordt binnenkort bekend gemaakt. De kaartverkoop is al begonnen.

Tintelfris begon in 2016 als jongerendag van het Milan Summer Festival, het grootste Hindoestaanse festival van Nederland. Dat evenement blijft gewoon in het Zuiderpark en is dit jaar op 3, 4 en 5 augustus. Den Haag FM is mediapartner van het Milan Summer Festival en geeft de komende maanden vrijkaarten weg voor beide festivals.