Hagenaar Thomas op goede weg na MS-behandeling: “Het gaat heel erg goed met me”

Het gaat goed met de 33-jarige Hagenaar Thomas Hermans. In november hielden vrienden een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor een zogenaamde HSCT-behandeling. Deze stamceloperatie wordt in Nederland niet uitgevoerd, daarom moest Thomas naar Rusland. Inmiddels is hij weer drie maanden terug in Den Haag waar hij werkt aan zijn herstel. “Het gaat heel erg goed met me”, zegt hij op Den Haag FM.

Dinsdagochtend was Hermans te gast in het programma Haagse Ochtendradio. “De behandeling in Moskou was heel heftig”, vertelt Thomas. “Toen ik terugkwam had ik last van een bacterie. Daardoor waren de eerste maanden van mijn herstel nog een hoop gedoe.” Thomas lag een paar maanden in het ziekenhuis. “Maar achteraf is alles het waard geweest, ik ben superblij.” Een paar maanden geleden kon Thomas nauwelijks lopen. Ook praten ging erg moeizaam en hij was constant afhankelijk van anderen. “Ik kan mijn eigen naam weer schrijven, dat is voor mij heel bijzonder.” Ook het lopen gaat stukken beter. “Afgelopen weekend heb ik vijftien kilometer gelopen.”

Voor de revalidatie van zo’n zware behandeling staat normaal gesproken een jaar. Thomas is nu al veel verder dan hij had durven dromen. “Laten we hopen dat het zo blijft gaan als het nu gaat”, zegt Thomas. “Maar mocht de behandeling toch niet blijken aan te slaan ben ik in elk geval terug in de tijd gegaan. Het gaat veel beter dan een half jaar geleden.”

Luister hier naar het interview met Thomas Hermans op Den Haag FM.