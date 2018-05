In een tentje overnachten op het Haagse strand: het kan op de Strandkamping

Kampeerliefhebbers kunnen vanaf deze week een tentje boeken op een bijzondere locatie in Den Haag: het strand. De zogeheten Strandkamping trekt namelijk tot begin september langs het Haagse strand en strijkt op zeven verschillende plekken neer.

Op de camping staat een aantal tweepersoonstentjes klaar, die van maandag tot woensdag voor twee nachten te huur is. Kampeerders kunnen bij de naastgelegen strandtent ontbijten en gebruikmaken van de douches en toiletten. Elke week wisselt de Strandkamping van locatie: tot en met 5 september trekt het tentenkamp van Kijkduin naar het Zuiderstrand.

De Strandkamping is een activiteit in het kader van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen. “Vroeger was het namelijk mogelijk om te kamperen op het strand”, aldus initiatiefnemer Jeroen Struving. “Tijdens dit feestelijke jaar wordt deze nostalgie van vroeger in een modern jasje weer even werkelijkheid. Een feest voor natuurliefhebbers en sterrenkijkers.”