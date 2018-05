Nina June met filmische popsongs naar Paard

Zangeres Nina June geeft zaterdag 2 juni een concert in het Paard. Ze speelt daar nummers van het album ‘Bon Voyage’ dat ze opnam met wereldproducer Tim Bran, die eerder met Paul McCartney, Birdy en London Grammar werkte.

Nina June maakte haar eerste song ‘For love’ in haar eigen homestudio. Zonder verwachtingen liet ze de plaat los in de wereld, waarna het twee miljoen streams haalde op Spotify. De zangeres ging op wereldreis en dropte na haar terugkomst song na song online. Allemaal werden ze goed ontvangen. Nadat de Amerikaanse MTV-serie ‘Catfish’ een nummer van haar gebruikte, nam de vraag naar een album snel toe.

Via Facebook benaderde Nina de producer Tim Bran. Een week later zat ze bij hem in de studio. Het resultaat? Elf filmische popsongs over liefde, loslaten en trouw beloven aan jezelf. Zaterdag 2 juni kan je in het Paard horen hoe dat live klinkt.