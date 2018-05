Vermissing Wilma van der Steen, persofficier OM en polsbandjesactie in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM hoor je woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur onder meer informatie over de vermissing van de Haagse Wilma van der Steen. Verder een gesprek met persofficier Marilyn Fikenscher van het Openbaar Ministerie (OM) en aandacht voor de polsbandjesactie van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade.

Sinds twee weken wordt de 47-jarige Wilma van der Steen vermist. De Haagse vertrok op maandagochtend 7 mei vanaf haar woning aan de Puccinistraat in Loosduinen. Martijn Mastenbroek sprak met een familielid van Wilma over de vermissing en doet in de uitzending een oproep aan Hagenaars die mogelijk meer kunnen vertellen over de verblijfplaats van de vrouw.

Om vermiste kinderen zo snel mogelijk weer te herenigen met hun ouders deelt Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade dit jaar opnieuw polsbandjes uit, waarop ouders hun telefoonnummer kunnen noteren. In Dossier Mastenbroek vertelt een woordvoerder van de brigade over deze actie.

Het OM brengt dagelijks verdachten voor de strafrechter. Wat vinden de inwoners van het arrondissement Den Haag (dat heel Zuid-Holland minus Rijnmond beslaat) eigenlijk van de strafeisen van het OM? Zijn die te mild, te hoog of moet er misschien op een heel andere manier worden gestraft? Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen wil daarover in gesprek met de Zuid-Hollanders. Persofficier Marilyn Fikenscher vertelt in de uitzending alles over de bijeenkomst.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.