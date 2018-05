Wild Romance en Massada op tweede editie Haags Beat Festival

Na het succes van de eerste editie in 2017 wordt ook deze zomer weer een Haags Beat Festival gehouden in het Zuiderparktheater.

De Stichting Popagenda Scheveningen heeft voor de tweede editie van het festivals acts geboekt als Wild Romance, Focus, Massada, De Rest met Polle Eduard en René and the Alligators. Het evenement is bedoeld als eerbetoon aan artiesten die Den Haag op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek.

Naast de bekende namen uit de pophistorie treden op het festival ook nieuwe talenten op. Zo laten verschillende nieuwe talenten van het coachingtraject Ready to Play hun talent zien. Fred Zuiderwijk presenteert het festival. Den Haag FM is mediapartner van het Haags Beat Festival.