Di-rect geeft ‘verrassingsoptreden’ tijdens Sniester

De Haagse rockband Di-rect speelt vrijdagavond in het Paardcafé. De band zal een ‘verrassingsoptreden’ geven tijdens muziekfestival Sniester. Dat maakte de band bekend woensdagavond na afloop van hun concert in het Paard bekend.

Het gerucht ging al toen Di-rect op Facebook aankondigde op een geheime locatie op te gaan treden. Op hetzelfde moment kwam de organisatie van Sniester met het bericht dat er een surprise act zou komen optreden. Het optreden is om 23.30 uur in het Paardcafé, de organisatie spreekt van een bijzonder intieme show. Na afloop van de voorgaande act wordt iedereen uit de zaal verwijderd. Wie de show graag wil zien zal dus buiten in de rij plaats moeten nemen.

De vijfde editie van Sniester is vrijdag, zaterdag en zondag op zestien locaties in de Haagse Binnenstad. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.sniester.nl.

Luister donderdagochtend om 8.00 uur naar Haagse Ochtendradio voor een gesprek met organisator Marco Bijsterbosch van Sniester 2018.