Hindoetempel Ram Mandir opnieuw doelwit van vernielingen

De Hindoetempel Ram Mandir aan de Mijtenstraat in de Schilderswijk is opnieuw doelwit van vandalisme. De pandbeheerder trof woensdagochtend een straatsteen aan doe die door de dubbele beglazing was gesmeten. “Het is vaker gebeurt”, vertelde de pandbeheerder Siddarth Ramdhani op Den Haag FM.

Bij aankomst was het voor Ramdhani al duidelijk dat het weer raak was. “Ik zag het glas liggen en heb gelijk de politie en het bestuur gebeld.” De reden waarom de tempel weer slachtoffer is van vernieling is voor Ramdhani duidelijk. “Omdat het een hindoetempel is. Daarom. Uit de taal van bepaalde groepen is duidelijk dat ze ons haten.” Op de gesneuvelde ruit was een poster geplakt die vermoedelijk het doelwit was van de vandalen.

De ruit wordt vervangen en de tempel neemt hun tijd om alles op te ruimen en weer op te bouwen. Ramdhani lijkt niet geschrokken door het vandalisme. “Wij zullen vergeven en vergeten, maar god zal ze straffen.”

Foto: Google Street View

