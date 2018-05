Wethouder Baldewsingh over zestigste Tong Tong Fair: “Den Haag is en blijft een Indische stad”

HTM onderzoekt verplaatsen van incheckpaaltjes naar haltes

Vervoersbedrijf HTM onderzoekt of het een goed idee is om de in- en uitcheckpaaltjes in trams te verplaatsen naar de haltes. Dat zei HTM-directeur Jaap Bierman dinsdagavond op Radio West. Nu moeten reizigers in de tram in- en uitchecken en dat leidt vaak tot vertraging, aldus Bierman.

De HTM krijgt regelmatig vragen van reizigers of het een goed plan is om de incheckpaaltjes te verplaatsen. Dat zou het in- en uitstappen sneller en makkelijker maken en bovendien tot minder oponthoud leiden. Bierman erkent dat in- en uitchecken bij de deur in het voertuig tot vertraging leidt. De HTM zoekt daarom uit of het een goed plan is de paaltjes te verplaatsen.

“Ik kan dat nog niet toezeggen en nog niet beloven. Het heeft veel consequenties”, zegt Bierman. Zo moeten op alle haltes paaltjes worden aangelegd. “Deze moeten vandalismeproef zijn en er moet stroom zijn.” Daarnaast is een bijkomend voordeel dat de tram niet in zijn geheel naar de garage hoeft als er een paaltje kapot is. “Die kan gewoon doorrijden.”

Foto: Bas Bogers