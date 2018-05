Liever Lokaal: Extra korting met De Hofpas bij bierspecialisten tijdens Week van het Bier

Tekst door Okan Terli van De Hofpas.

Een unieke ambiance, diverse foodtrucks en natuurlijk heel veel biersoorten. Bierliefhebbers opgelet! Tot zaterdagavond vindt de zevende editie van het Bierproeffestival in Den Haag weer plaats. Maar liefst 250 biersoorten om precies te zijn. Aangeboden door 43 brouwerijen uit heel het land.

Hou je van soepel bier? Fris? Fruitig? Blond? Donker en rijk? Voor ieder type bier zijn er diverse foodstands aanwezig, zodat je je ideale bier/food-combinatie kan maken. Het Bierproeffestival is de officiële kick-off van de ‘Week van het Nederlandse Bier’. Van 24 mei tot 3 juni vinden door heel het land activiteiten plaats, zoals proeverijen, brouwerijdagen en bierdiners.

Voordeel met De Hofpas bij bierspecialisten

Geen tickets kunnen bemachtigen? Of komt het niet uit? Bij De Hofpas hebben we de nodige deskundige partners, waar je altijd terecht kan voor diverse bieren. Uiteraard met extra korting. Proost!

1. Eiber Bier

‘Geift u mè mâh ein lekkeâh Èbâh bieâhtje.’ Eiber Bier is een kleinschalig Haags biermerk. Elk bier verwijst naar een stukje Den Haag, zowel uit het heden als het verleden. Bier voor zowel de Hagenaar als de Hagenees, maar voornamelijk voor iedereen die van een goed glas speciaalbier houdt.

Hofpasvoordeel: 15% korting op een proeverij door Eiber Bier.

2. Binckse Belofte

Hoe smaakt de Binckhorst? Kun je de bestaande identiteit van dit Haagse bedrijventerrein omzetten in een lokaal bier? Proef de kracht, herken het ambacht en voel de vrijheid van de Binckhorst in Den Haag. Werkbier!

Hofpasvoordeel: 10% korting of drie flessen Binckse Belofte voor €10 in een cadeauverpakking (i.p.v. € 11,85).

3. Dorst Craft Beer Shop

Dorst Craft Beer is de craft beer specialist van Den Haag. In de bierwinkel vind je een zorgvuldige gekozen selectie van interessante, smaakvolle en uitdagende bieren van over de gehele wereld.

Hofpasvoordeel: 10% korting op de aankoop van een bierpakket.

4. Anna’s Bar

Anna’s Bar is de nieuwste loot aan de stam van de Haagse bierspots. Deze bar is gevestigd in MingleMush, de nieuwe Foof & Mood Hall. Bij Anna’s bar kan je genieten van 24 speciaalbieren op tap en diverse specialbieren op fles.

Hofpasvoordeel: Bij de aankoop van een Lannister Gold biertje op tap, krijg je er 1 Lannister Gold biertje op de fles gratis bij.

5. Drinks & Zo

Drinks & Zo is een bijzondere slijterij in het Noordeinde. Een prachtige winkel, welke in 2016 haar deuren opende. Hoewel het aanbod veel breder is, kan je hier ook terecht voor bijzondere bieren.

