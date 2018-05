Overleden Clay (15) herdacht op Segbroek College

Op het Segbroek College is dinsdag de overleden Clay Haimé herdacht. Tijdens het derde lesuur werd in alle klassen stilgestaan bij de dood van de 15-jarige leerling die zaterdag overleed. Het is het gesprek van de dag op de school.

De vlag hangt halfstok op het Segbroek College en er is een herdenkingsruimte ingericht. Omdat Clay een talentvolle judoka was die naar de Olympische Spelen wilde hangt zijn ‘judogi’, ook in de ruimte. ‘Om te beginnen zijn vanmorgen om kwart over acht alle collega’s op school geweest. Ik heb daar Clay herdacht’, vertelt rector Hans Timmermans. Daar kregen de docenten ook een handvat uitgedeeld over hoe ze in het derde uur met hun klassen konden praten over de dood van de jongen.

Eerder herdachten de familie en de buurtbewoners de jonge havo’er. De ouders van Clay denken dat hij een choke challenge deed, een verstikkingsspelletje wat populair is op sociale media. De politie zegt geen enkele aanwijzing te hebben dat Clay een challenge deed. Zijn telefoon wordt nog onderzocht.

Feestelijke uitvaart

Timmermans vertelde dinsdagavond bij Pauw dat er een feestje wordt gegeven na de crematie. Dat gebeurt op de locatie waar Clay zijn laatste verjaardag vierde. Daar heeft de familie een film van gemaakt en die zal zien zijn voor de genodigden. De rector zegt dat de ouders van Clay graag zien dat er veel mede-leerlingen en docenten van het Segbroek College naar de crematie komen.

Foto: Facebook