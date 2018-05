WINACTIE: Vrijkaarten voor A Night Out, unieke muziekexpeditie op Scheveningen

Rondje Den Haag: Festival Design Kwartier

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren om te praten over wat er de komende tijd in het stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Marc Prins, stadsdeeldirecteur van het centrum, over het festival Design Kwartier. “Dit jaar wordt Festival Designkwartier voor de vijfde keer georganiseerd op 1, 2 en 3 juni”, vertelt Prins. “In het Zeeheldenkwartier laten honderd ontwerpers op vijftig verschillende locaties hun nieuwe werk zien.” Meer informatie is te vinden op www.festivaldesignkwartier.nl.

Luister hier naar het interview met Marc Prins op Den Haag FM.