Trainer Martin Jol gastjurylid finale Scheveningse Lied

Martin Jol is het vierde lid in de jury dat de winnaar van Het Schevenings Lied mag kiezen. “Het is heel belangrijk om de Scheveningse tekst te duiden, hij is iemand die dat als geen ander kan”, vertelde de initiatiefnemer Alexander Serban op Den Haag FM.

De tiende en laatste voorronde van de liedjeswedstrijd wordt woensdagavond gehouden. Na afloop zijn er tien finalisten bekend die in de finale zullen staan. Voor in die finale is de voormalig ADO Den Haag trainer Jol als speciaal vierde lid gezocht naast Lesley Warendorff, Pat Smith en Marie-Anne van de Toorn. De tien winnaars van de voorrondes worden vergezeld door minimaal twee artiesten die een wildcard kregen van de jury. “Het was soms te moeilijk om maar één liedje te kiezen,” vertelde Serban.

De finale zou worden gehouden in de Oude Kerk op Scheveningen, maar de kerk trok zich terug. Nu zal de finale op 30 mei in Muzee Scheveningen worden gehouden. De uiteindelijke winnaar is voor donderdag 31 mei uitgenodigd om live in de studio van Den Haag FM het nummer te komen spelen.

Foto: Wikipedia, Sorodorin

Luister hier naar het interview met Alexander Serban op Den Haag FM.