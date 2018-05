“Vriendelijke” kinderstem in tram 11 moet sociale interactie op gang brengen

Vrachtwagen botst op fietser bij Monstersestraat

Meer in

Op de kruising van de Loosduinsekade met de Monstersestraat in heeft is maandagochtend een vrachtwagen tegen een fietser gebotst. Volgens de politie is de fietser met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval vond rond 9.30 uur plaats. De politie heeft het kruispunt afgesloten om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeluk.

Vanwege de afsluiting stond tram 11 tijdelijk stil en reed tram 16 de route van lijn 1 vanaf halte Buitenhof. Inmiddels rijden beide trams weer de gebruikelijke route, maar wel met vertraging.