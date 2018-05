“Vriendelijke” kinderstem in tram 11 moet sociale interactie op gang brengen

Veel mensen die met het openbaar vervoer reizen, staren tijdens de rit onophoudelijk naar hun smartphone of tablet. Om sociaal contact tussen reizigers te stimuleren, laat de HTM een maand lang een kinderstem de haltes omroepen in tram 11. Het gaat om de stem van de elfjarige Sunee van de Max Velthuijsschool.

Het valt medewerkers van de HTM op dat veel mensen die reizen met het openbaar vervoer tegenwoordig alleen nog maar aandacht hebben voor hun smartphone of tablet. “Het online contact lijkt het te winnen van het offline contact in een persoonlijk face-to-face gesprek.”

Om hier wat aan te doen riep de HTM de hulp van kinderen uit groep acht in. Zij kregen de vraag hoe de HTM een bijdrage kan leveren aan de verbinding tussen mensen in de stad. “Omdat kinderen in de leeftijd van tien tot elf jaar heel onbevangen naar de wereld kijken maakt HTM graag gebruik van hun heldere en eerlijke adviezen.”

Vriendelijker en leuker

Volgens de leerlingen maakt een kinderstem de sfeer in de tram vriendelijker en leuker. Dat vond de HTM interessante opmerking. De elfjarige Sunee werd uitgekozen om de haltes die tram 11 aandoet in te spreken in een professionele studio. Haar klasgenoten van de Max Velthuijsschool gingen mee naar de opnamen en maakten woensdagochtend een rit in tram 11 zodat ze konden horen hoe de stem van Sunee daar één maand lang door de omroepinstallatie klinkt.

Foto: HTM

Luister hier naar het interview de elfjarige Sunee op Den Haag FM.