Wethouder Baldewsingh over zestigste Tong Tong Fair: “Den Haag is en blijft een Indische stad”

Op het Malieveld begint donderdag de zestigste editie van de Tong Tong Fair. Het jaarlijkse Indische culturele festival wordt geopend door schrijfster Marion Bloem. Wethouder Rabin Baldewsingh is daar namens de gemeente bij aanwezig.

“De Tong Tong Fair is een begrip in Den Haag”, zegt Baldewsingh in het programma Haagse Ochtendradio. “Het festival is van belang voor de Indische cultuur in de stad. Den Haag is en blijft een Indische stad.” Op het festival komt dit jaar een aantal bijzondere exposities, onder meer over Indische iconen in de Nederlandse popmuziek, en een tentoonstelling over de geschiedenis van de Tong Tong Fair zelf.

De opening van de Tong Tong Fair is donderdag om 13.00 uur. Het festival staat tot zondag 3 juni op het Malieveld.

Luister hier naar het interview met Rabin Baldewsingh op Den Haag FM.