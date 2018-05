WINACTIE: Vrijkaarten voor Bintang at Night in het Paard

CDA en PvdA: verlaag maximumsnelheid A12

De maximumsnelheid op een gedeelte van de A12 moet omlaag. Dat vinden het CDA in de PvdA in de gemeenteraad. Als het aan de partijen ligt, mogen automobilisten op het stuk wegdek van Den Haag tot aan Nootdorp straks geen 120 maar maximaal honderd kilometer rijden.

CDA-raadslid Partiman vindt dat vooral gelet moet worden op de gezondheid van omwonenden van de snelweg. “Het is een drukbevolkt gebied, als we iets langzamer rijden wordt de luchtkwaliteit er beter van.” PvdA-er Balster kaart daarnaast aan dat The British School in het gebied gaat uitbreiden waardoor er nog meer mensen in het uitstootgebied komen.

Beide raadsleden hebben er vertrouwen in dat hun voornemen wordt gesteund door een meerderheid van de raad. “Ik neem aan dat niet we op een nieuwe coalitie hoeven te wachten om te zorgen voor een schonere lucht”, zei Partiman in Hou je Haags op Den Haag FM.

