Dakloze dierenbeul die poes in sloot gooide de cel in

Meer in

De supersnelrechter heeft woensdagmiddag een man die aan de Forellendaal een kat in het water gooide en aan een riem liet bungelen tot twee weken celstraf veroordeeld.

De verdachte, een 32-jarige dakloze uit Kazachstan, verklaarde dat hij het dier alleen wilde wassen, omdat het ziek was. Het zou zijn eigen poes zijn geweest, die hij cadeau had gekregen.

De officier van justitie hechtte niet zoveel waarde aan deze verklaring. Hij verweet de verdachte dat hij niet alleen het dier leed heeft aangedaan, maar ook de eigenaresse. Die heeft zich inmiddels gemeld en had de kat al zestien jaar in huis.

Vluchtgevaar

Verder vond de officier het “schokkend” dat de Kazak gewoon doorging met de dierenmishandeling onder de ogen van de politieagenten. Hij eiste twee weken celstraf. Daarbovenop zou de zwerver nog vier dagen moeten zitten, omdat hij in april is veroordeeld tot een voorwaardelijke straf voor winkeldiefstal.

De rechter vond de eis passend en nam die over. De man is direct gevangengenomen, omdat er vluchtgevaar is.

Foto Politie Loosduinen