Dakloze dierenbeul die poes in sloot gooide de cel in

Gebouw naast Scheveningse vuurtoren gesloopt voor nieuwbouw

Het voormalige gebouw van Rijkswaterstaat aan de Vuurtorenweg op Scheveningen wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Dat schrijft wethouder Karsten Klein aan de gemeenteraad.

Op de plek, naast de vuurtoren, komt een woongebouw met 82 appartementen en 73 ondergrondse parkeerplaatsen. In het nieuwe ontwerp komt het complex straks verder van de vuurtoren af te liggen dan het huidige gebouw. Nu is de afstand nog twee tot vier meter, in de toekomst elf. Zo blijft het zicht op de vuurtoren goed behouden, aldus ontwikkelaar KondorWessels, en er ontstaat een plein dat rondom toegankelijk is en niet meer doodloopt, zoals nu. Het nieuwe complex wordt wel 5,5 meter hoger dan het huidige gebouw.

Ontwerp aangepast

De inwoners van Scheveningen hebben al op diverse inspraakbijeenkomsten hun mening over het plan kunnen geven. Het is daarom ook al aangepast. De gevels van de bovenste twee lagen zijn aan de korte zijden van het gebouw naar binnen opgeschoven. Ook zijn balkons aangepast, zodat ze minder uitsteken. Verder zijn afspraken gemaakt over het bouwverkeer. Dat moet via een tijdelijke weg om zo te voorkomen dat het door de buurt gaat.

De bewonerscommissie pleitte recent ervoor dat het gebouw geen zes verdiepingen moeten krijgen, maar vijf. Maar volgens wethouder Klein gaat dat niet gebeuren. Volgens hem wordt door de aanpassingen al “in voldoende mate aan de bezwaren tegemoet gekomen”.

Foto: KondorWessels