Gemeente op Duitse tour; ‘Unternehmer-Stammtisch’ voor Haagse ondernemers

Als het aan de gemeente Den Haag ligt, gaan veel meer Haagse ondernemers zakendoen met Duitse bedrijven en organisaties. Om dat te bereiken wordt op donderdag 31 mei een informele ‘Unternehmer-Stammtisch’ gehouden voor Haagse ondernemers.

Het netwerkevenement in de De Blauwe Kamer aan de Grote Markt staat volledig in het teken van marketing in Duitsland. Naast een inhoudelijk deel is er ook ruimte voor netwerken en het delen van ervaringen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden tot en met 31 mei 18.00 uur.

Duitsland is volgend de gemeente een interessante afzetmarkt voor Haagse ondernemers. Een goede voorbereiding is belangrijk om succesvol zaken te doen. Daarom organiseert de gemeente de komende tijd samen met de Duits-Nederlandse Handelskamer meerdere bijeenkomsten voor Haagse ondernemers over ondernemen in Duitsland.