Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen in gesprek met Hagenaars over hoogte van strafeisen

Het Openbaar Ministerie (OM) brengt dagelijks verdachten voor de strafrechter. Wat vinden de inwoners van het arrondissement Den Haag van de strafeisen van het OM? Zijn die te mild, te hoog of moet er misschien op een heel andere manier worden gestraft? Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen wil dat weten en gaat daarom de komende tijd in gesprek met Hagenaars.

“Wij willen heel graag van burgers horen hoe zij nou zouden straffen als zij de zaak helemaal kennen van voor tot achter. Voor ons is het belangrijk om te weten of we de strafeisen misschien moeten aanpassen.” Op maandagavond 18 juni gaat Nieuwenhuizen in gesprek over de strafeisen bij een mishandeling. Tijdens de bijeenkomst wil hij aan de hand van een denkbeeldige zaak horen wat mensen passende strafeisen vinden en wat strafverzwarend of juist strafverminderend zou kunnen zijn, zo vertelde hij in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Het resultaat van de bijeenkomst gebruikt het OM om te bepalen of de eigen richtlijnen nog passend zijn. “Al die informatie gebruiken we daadwerkelijk in onze nieuwe strafrechtlijsten. Die hebben een status van wet. Het zijn lijsten waar een Officier van Justitie zich aan houdt om te kijken welke straffen hij moet eisen bij de rechter.” Geïnteresseerde inwoners uit het arrondissement Den Haag kunnen zich aanmelden via secretariaatHOVJ@om.nl.

“Vrij hoog in de boom”

Het beeld dat Nederlandse rechters over het algemeen laag straffen, klopt niet volgens Nieuwenhuizen. “Dat is helemaal niet waar. Als je naar de nettocelstraf kijkt zitten wij in Nederland vrij hoog in de boom vergeleken met andere Europese landen. Wij straffen eigenlijk helemaal niet zo laag.”

Luister hier naar het interview met Bart Nieuwenhuizen op Den Haag FM.