Ontdek Scheveningen op een gouden fiets

Mensen die Scheveningen beter willen leren kennen, kunnen dat onder meer doen op een ‘gouden fiets’. De gemeente en de organisatie Cycle and the City organiseren op zaterdag 9 juni de gratis fietstocht ‘Scheveningen on tour’.

Deelnemers ontdekken al fietsend dat Scheveningen meer is dan alleen strand, zee en boulevard. Het is een stadsdeel met een rijke historie en een veelzijdige bevolking. Er zijn niet alleen veel verschillende bewoners, ook zijn er veel verschillen in het groen en de bebouwing. Veel Scheveningers voelen zich nauw betrokken bij hun stadsdeel. Tijdens de fietstocht worden meerdere initiatieven bezocht van mensen die zich actief inzetten om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten.

De fietstocht ‘Scheveningen on tour’ is op zaterdag 9 juni van 09.30 tot 12.30 uur. Er wordt verzameld bij het stadsdeelkantoor aan de Scheveningseweg, waar de deelnemers worden ontvangen met koffie, thee en iets lekkers. Aanmelden kan tot en met zondag 3 juni via scheveningen@denhaag.nl. Een eigen fiets is niet nodig. De gouden fiets staat klaar.

Foto: Cycle and the City