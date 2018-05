PVV wil uitleg over “snoepreisje” burgemeester Krikke naar India

Meer in

De PVV in de gemeenteraad eist tekst en uitleg van burgemeester Pauline Krikke over de dienstreis die zij momenteel maakt in India. De partij wil onder meer weten hoeveel dit “snoepreisje” kost en wat het Den Haag oplevert.

De burgemeester is naar India is dinsdag naar India afgereisd voor een handelsmissie om te kijken of er kansen voor Den Haag zijn om zaken met het land te doen. “Volle dagen met veel werkbezoeken en vergaderingen. En steeds goed kijken waar kansen liggen voor Den Haag. En zo hoort het ook”, schrijft Krikke op Instagram.

De PVV is kritisch en eist “concrete en meetbare resultaten die de reis naar India hebben opgeleverd”. “Graag een uitgebreid antwoord dat verder strekt dan “boeiende gesprekken en levendige discussies” en “voor Den Haag liggen er veel kansen in zaken doen met India””, aldus de raadsleden Karen Gerbrands en Willie Dille.

Foto: Instagram