Rechter verplicht ADO Den Haag “ongeldig” horecacontract na te leven

Voetbalclub ADO Den Haag is vooralsnog verplicht tot 2022 horecapersoneel via uitzendbureau Cum Laude Events in te huren. Het uitzendbureau heeft een kort geding tegen de Haagse club gewonnen.

Cum Laude Events uit Zwijndrecht verzorgt al meerdere jaren de catering in het Cars Jeans Stadion. Het bedrijf dacht vorig jaar tussentijds een nieuw vijfjarig contract, met looptijd tot 2022, met de Haagse eredivisionist binnengesleept te hebben. Het uitzendbureau was dan ook onaangenaam verrast toen ADO Den Haag begin dit jaar te kennen gaf dat dit contract helemaal niet bestond.

“De overeenkomst was immers alleen getekend door een commercieel manager van ADO. Die manager had er helemaal niet de bevoegdheid toe”, zei de directie van ADO Den Haag. Cum Laude Events legde zich niet neer bij deze beslissing en stapte naar de kortgedingrechter.

Bodemprocedure

De rechter vindt nu dat het uitzendbureau erop mocht vertrouwen dat de commercieel manager wel bevoegd was de overeenkomst aan te gaan. De man zou ook regelmatig contracten met andere zakenpartners van ADO Den Haag ondertekend hebben.

Als ADO Den Haag toch nog van het contract met het Zwijndrechtse uitzendbureau af wil, zal het nu zelf een bodemprocedure moeten aanspannen. Zo’n procedure kan enige tijd duren.

Foto: ADO Den Haag (Twitter)