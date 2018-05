Waar is Wilma van der Steen? Haagse al ruim twee weken vermist

Sinds 2,5 week wordt de 47-jarige Wilma van der Steen vermist. De Haagse vertrok op maandagochtend 7 mei vanaf haar woning aan de Puccinistraat in Loosduinen. Misdaadverslaggever Martijn Mastenbroek vertelde er donderdag over in het programma Haagse Ochtendradio.

“Op foto’s ziet Wilma er heel vrolijk uit maar er is een andere kant, ze is in het verleden ook al eens een paar dagen weggeweest”, zegt Martijn. “Maar toen liet ze in elk geval altijd weten waar ze was. In dit geval is ze vertrokken zonder persoonlijke spullen en telefoon. Dat wekt de indruk dat ze ook niet gevonden wil worden.” De ouders van Wilma laten weten te hopen op een teken van leven. “Ze willen haar niet najagen, ze hoeft niet eens direct terug te komen. Ze willen alleen dat ze laat weten hoe het met haar is”, aldus Martijn.

Heb je informatie over de huidige verblijfplaats van Wilma van der Steen meld dit dan bij de politie. Mocht je Wilma tegenkomen spreek haar dan niet aan, dit zou haar kunnen afschrikken. “Neem een foto, onthoud haar locatie en bel 112”, zegt Mastenbroek.

Dossier Mastenbroek

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.

