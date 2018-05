WINACTIE: Vrijkaarten voor David Benjamin in het Paardcafé

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor David Benjamin in het Paardcafé op zondag 3 juni.

In 2014 maakte de Haagse singer-songwriter David Benjamin de beste keuze van zijn leven: hij ging vol gas voor muziek maken en niet geheel zonder resultaat. Zijn eerste twee singles ‘Friends’ en ‘Can’t Get My Head Around Loving You’ werden samen namelijk al meer dan 10 miljoen keer gestreamd. Met het nummer ‘Crazy’ is de eerste radiohit in zowel binnen als buitenland een feit nadat DJ-Producer Lost Frequencies het nummer bewerkte en uitbracht als single.

Wil jij gratis naar David Benjamin in het Paard op zondag 3 juni? Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Grote foto: Nick Helderman.

