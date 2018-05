FOTOSERIE: Week van het Nederlandse Bier feestelijk geopend

Springplank en theaterbroedplaats Dégradé in Kunstlicht op Den Haag FM

Met het Nederlands Bierproeffestival in de Grote Kerk in Den Haag is de Week van het Nederlandse Bier donderdagavond officieel geopend. Als openingshandeling sloeg de Haagse nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburgh een vat bier aan.

Tijdens de opening werd het biertje Nightporter van de Bronckhorster Brewing Company gehuldigd als winnaar van de Dutch Beer Challenge 2018 en is daarmee het Beste Bier van Nederland. Het Nederlands Bierproeffestival is tot en met zaterdag in de Grote Kerk.

Foto’s: Richard Mulder

