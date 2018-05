WINACTIE: Vrijkaarten voor Pokey Lafarge in het Paard

Groep de Mos woedend op woonzorgcentrum HWW

Gemeenteraadsleden Janice Roopram en Ralf Sluijs van Groep de Mos zijn woedend op de directie van woonzorgcentrum HWW. De politici werden donderdagavond uit het zorgcentrum gezet. “Schandelijk!”, zegt Ralf Sluijs. “Als ze op deze manier ook met hun bewoners omgaan, dan weten wij genoeg.”

Bij het zorgcentrum werd donderdag een demonstratie gehouden van het Actiecomité Rivierenbuurt tegen de verhuisplannen van de senioren uit het woonzorgcentrum in de Rivierenbuurt. De bewoners moeten allemaal per 1 juni verplicht verhuizen voor de renovatie van het pand die 1 juli zou moeten beginnen. De datum van renovatie is echter allerminst zeker, waardoor het tot wel twee jaar kan duren voordat bewoners terug kunnen keren.

“Oprichters Eef Meijer en An Verwaal van het actiecomité hielden bevlogen toespraken over de schandelijke behandeling van de senioren”, vertelt Janice Roopram. “De mensen krijgen geen keukentje terug, weinig tot geen kastruimte. Ze worden van alles naar niks gegooid,” zei Verwaal in haar toespraak.

“Ze moeten zich doodschamen”

Janice en Sluijs waren aanwezig om het Actiecomité en de bewoners te steunen. Toen Roopram en Sluijs werden uitgenodigd door een bewoner om naar zijn aanleunwoning te kijken, kwam de beveiliging in actie. “De locatiemanager stond ons op te wachten met ingehuurde beveiliging en politie. We werden verzocht het pand te verlaten,” aldus een totaal verbouwereerde Roopram. “Ze moeten zich doodschamen bij HWW,” aldus Sluijs.