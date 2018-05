Kamerlid Liesbeth van Tongeren wordt wethouder Duurzaamheid

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks heeft Kamerlid Liesbeth van Tongeren namens zijn partij voorgedragen als wethouder van onze stad. Van Tongeren zou volgens Kapteijns de portefeuille Duurzaamheid op zich nemen. Ook heeft de partij aangegeven een wethouderspost aan jeugdombudsman Bert van Alphen te willen geven. Van Alphen wordt in dat geval wethouder Armoedebeleid.

Kapteijns is blij met de keuze van zijn partij om Van Tongeren en Van Alphen naar voren te schuiven. “Ik ben ontzettend trots op deze twee ervaren kandidaten namens GroenLinks. Als wethouders zullen zij zich, zodra ze benoemd zijn, met hart en ziel gaan inzetten voor een groene stad waar eerlijk gedeeld wordt.”

Het nieuwe stadsbestuur en coalitieakkoord worden zeer waarschijnlijk midden volgende week gepresenteerd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juni zou dan over het nieuwe coalitieakkoord kunnen worden gedebatteerd.

Andere kandidaat-wethouders

Van de andere partijen zijn de meeste kandidaat-wethouders ook al bekend. Voor Groep de Mos gaan partijleider Richard de Mos en tweede man, Rachid Guernaoui het college in. D66 gaat verder met fractievoorzitter Robert van Asten en de huidige wethouder Saskia Bruines.

Voor de VVD is Boudewijn Revis kandidaat. Ook hij is al jaren wethouder in onze stad. De naam van de andere VVD-wethouder is nog niet bekend maar het zou gaan om een vrouwelijke topambtenaar die werkt op het stadhuis.

