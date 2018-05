Nida wil meer speelplekken voor kinderen in rolstoel

Springplank en theaterbroedplaats Dégradé in Kunstlicht op Den Haag FM

De partij Nida in de gemeenteraad wil speelvoorzieningen voor rolstoelafhankelijke kinderen in elke Haagse wijk. “Onze stad heeft meer dan 400 speelvoorzieningen verspreid over de stad”, zegt fractievoorzitter Adeel Mahmood (foto). “Maar volgens informatie op de gemeentelijke website en signalen van ouders hierover zijn geen van deze speelvoorzieningen geschikt voor rolstoelafhankelijke kinderen.”

Volgens Mahmood worden ouders hierdoor genoodzaakt om speeltuinen buiten de stadsgrenzen op te zoeken. “Belangrijk bij dit soort speeltoestellen is dat kinderen in hun rolstoel kunnen blijven en ouders de kinderen hierbij niet hoeven te tillen en ondersteunen. Den Haag zou landelijk een voortrekkersrol dienen te hebben op het gebied van toegankelijkheid, het ontbreken van speelvoorzieningen voor rolstoelafhankelijke kinderen past hier niet bij”, aldus Mahmood.

Nida vraagt het stadsbestuur om opheldering. Ook vraagt de partij om aandacht voor speeltoestellen voor kinderen met andere beperkingen zoals een visuele beperking of verstandelijke handicap.