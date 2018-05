Nieuw stadsbestuur bijna rond, volgende week presentatie wethouders en plannen

De onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur naderen hun einde. Volgens Omroep West en de AD Haagsche Courant wordt het nieuwe coalitieakkoord zeer waarschijnlijk midden volgende week gepresenteerd. Opvallende plannen: de Eneco-aandelen worden verkocht, de metrolijn naar Scheveningen komt er, en er wordt fors bezuinigd op het ambtenarenapparaat. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juni zal mogelijk over het nieuwe coalitieakkoord worden gedebatteerd.

Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hebben op vrijwel alle belangrijke dossiers al een akkoord gesloten, ook zijn sommige wethoudersposten al verdeeld en is in grote lijnen duidelijk wie namens de partijen wethouder wordt. Een van de heikele punten bij de onderhandelingen was het betaald parkeren. Groep de Mos, nu de grootste partij in de raad, verzette zich in het verleden vaak tegen het invoeren daarvan in bepaalde delen van de stad. Toch blijft het beleid naar verluidt vrijwel intact. “Hier en daar wordt betaald parkeren misschien heroverwogen, maar dat is geen koerswijziging.”

Over de opvang van vluchtelingen zijn ook afspraken gemaakt. De 700 extra statushouders die Den Haag wilde opvangen boven de wettelijke taakstelling zijn geschrapt. Dat betekent dat de stad geen extra vluchtelingen opvangt bovenop het aantal dat het Rijk de gemeente oplegt.

Cultuurcomplex Spuiplein

Een ander belangrijk onderwerp was het nieuwe cultuurcomplex op het Spuiplein. Om de realisatie daarvan tot een goed einde te brengen, zou veel meer geld nodig zijn dan de bijna 177 miljoen euro die daarvoor tot nu toe was gereserveerd, klonk het steeds in de wandelgangen van het stadhuis. Zeker als daar een, door de instellingen gewenste, beweegbare vloer in moet komen is er een extra bedrag nodig. Waarschijnlijk gaat wethouder Boudewijn Revis dit project verder begeleiden.