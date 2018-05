Springplank en theaterbroedplaats Dégradé in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan het festival Springplank en aan de officiële start van theaterbroedplaats Bureau Dégradé.

Een nieuwe generatie theatermakers in Den Haag staat op. Het festival Springplank geeft een podium aan zeven net afgestudeerde theatermakers, schrijvers en regisseurs. Zij voerden gesprekken met bewoners van stadsdeel Escamp. Hun antwoorden zijn het uitgangspunt voor voorstellingen, performances, nagesprekken, muziek en een expositie die donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni te zien zijn in Theater Dakota. In Kunstlicht doen artistiek leider Ninke Overbeek en theatermaker Roger Nievaart alvast een boekje open.

Met Bureau Dégradé is Den Haag een theaterbroedplaats rijker. In de voormalige Appelloods aan de Laan van Poot hebben theatermakers David Geysen en Carl Beukman zich genesteld. Vrijdag 1 juni is de officiële opening, die tevens de aftrap vormt voor een kunstmaand met installaties, performances, lezingen en theatervoorstellingen. Geysen en Beukman schuiven aan in de studio.

Verder in Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.