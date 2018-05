WINACTIE: Vrijkaarten voor Causes in het Paard

WINACTIE: Vrijkaarten voor Pokey Lafarge in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Pokey Lafarge in het Paardcafé op maandag 4 juni.

Stil blijven staan tijdens een optreden van Pokey LaFarge is bijna onmogelijk. De band speelt het dak eraf met ragtime, swing, en andere oer rock ’n roll. Vergeet de soul, bluegrass en country niet. Zelfs de tearjerkers hebben een zodanig aanstekelijk ritme dat de bezoeker meteen aan het dansen slaat. Met zijn doorleefde stem heeft hij Paard al eerder ingepakt en we kunnen het een ieder aanraden om 4 juni weer in de tijdmachine van de King of Midwestern swing te stappen.

Wil jij gratis naar Pokey Lafarge in het Paard op maandag 4 juni? Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op maandag 4 juni met een vriend of vriendin naar Pokey Lafarge in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen