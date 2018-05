Zeeheldenkwartier een dag in het teken van het ‘Witte Goud’

Het is weer aspergetijd, reden voor de ondernemers in de Piet Heinstraat om de handen ineen te slaan. Zondagmiddag wordt het ‘Witte Goud’ geëerd tijdens het eerste Aspergefeest. Vrijdagochtend was organisator Romano Auteri te gast bij Den Haag FM.

“Nederland is aspergeland nummer één”, zegt Romano in het programma Haagse Ochtendradio. “Zowel de witte als de groene asperges zijn nergens zo mooi, dik en lekker als hier. Reden om daar een feestje voor te organiseren.” Het festival is meer dan alleen een markt waar je asperges kan eten. “Er zijn levende standbeelden, straattheatervoorstellingen en jazzoptredens. Ook staan er in de hele straat klassieke Amerikaanse auto’s geparkeerd.”

Het volgende feest kan ook alvast in de agenda genoteerd worden. Op zondag 2 september is het Mosselfeest in de Zeeheldenkwartier. Het Aspergefeest is zondag 27 mei van 12.00 tot 16.00 uur in en rond de Piet Heinstraat. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Romano Auteri op Den Haag FM.