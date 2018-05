FOTOSERIE: Eerste dag popfestival Sniester

WINACTIE: Vrijkaarten voor Bintang at Night in het Paard

De vijfde editie van het popfestival Sniester is vrijdag begonnen. Op zestien locaties in de Haagse binnenstad waren er optredens van merendeels nog relatief onbekende bands. Ook zaterdagavond zijn er weer concerten. Zondag staat Sniester in het teken van kinderen.

Bij deze jubileumeditie is het festival weer groter geworden ten opzichte van vorig jaar. Als het aan organisator Marco Bijsterbosch ligt blijft Sniester groeien. “Over vijf jaar zitten we vanaf het station tot aan het strand”, zei hij eerder tegen Den Haag FM.

De Haagse rockband Di-rect gaf vrijdagavond een ‘verrassingsconcert’ in het Paardcafé. De band had zelf gevraagd om een keer te mogen optreden tijdens het muziekfestival. “Wat fijn om jullie weer een keer te kunnen ruiken”, zei gitarist Spike tijdens de show in een propvol Paardcafé. “Dit is echt heel bijzonder”, zei organisator Marco Bijsterbosch van Sniester op Den Haag FM. “Dat zo’n grote band op zo’n klein podium wil spelen is precies wat Sniester is.”

Foto’s: Sniester (Theparcifal.com, Dutchpix Photography, Wouter Vellekoop en Judith Zandwijk)

