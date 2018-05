HAEVN en Lenny Kravitz in De Nieuwe Van Nierop

HAEVN en Lenny Kravitz in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer HAEVN en Lenny Kravitz (foto).

Eerst was er een automerk-reclame met een leuk deuntje, toen bouwden de schrijvers dat deuntje uit tot een echte single, ‘Finding out more’ werd een hit en HAEVN was geboren. Van het debuutalbum van de twee voormalige commercial-componisten hoor je zondagavond een track, net als van de soulvolle rocker Lenny Kravitz.

Meer nieuwe releases zijn er van Shawn Mendes, Eagle-Eye Cherry, Snow Patrol, Suburbs, CHVRCHES, Fatoumata Diawara, Christina Aguilera en Panic! At the Disco. Tevens hoor je tips voor de Haagse festivals Kaderock en The Crave.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).